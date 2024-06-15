شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. موجة حارة على العيص وخيبر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.وأشار إلى أنها تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على محافظتي العيص وخيبر.وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.كان كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 1445/12/9هـ على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن طريق الهدا بالطائف تكون الحالة غائمة جزئيًا إلى غائمة.

يأتي هذا مع فرص لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.