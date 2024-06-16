وزير الحج يعلن نجاح خطط التصعيد من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات

إلى ذلك، نشرت الهيئة العامة للإحصاء" إحصاءات الحج" لهذا العام، مبينة أن عدد حجاج الداخل بلغ نحو 221،854 ألف حاج، فيما وصل عدد حجاج الخارج إلى 1،611،310 حاج، وكانت قوات أمن الحج استعرضت جاهزيتها عبر تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات، كما استعرضت أيضاً أبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.
إلى ذلك، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن الحجاج باشرت تنفيذ مهامها المكلفة بها لموسم حج هذا العام وفقاً للخطط الأمنية والوقائية المعتمدة على مجموعة من الركائز التي تجعل الاستعداد المبكر، ويعكس مهارة التخطيط ودقة التنفيذ لمهامها.
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