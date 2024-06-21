الحجاج ضيوف خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة يمثلون 88 دولة من مختلف دول العالم, وذلك ضمن الجولات الثقافية التي أعدتها الوزارة لضيوف البرنامج بالمدينة المنورة.

واطلع الضيوف خلال زيارتهم للمجمع على جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة والعناية الفائقة بالقرآن الكريم وأهله عبر أكبر مطبعة عالمية تخدم كتاب الله الكريم، كما استمعوا لشرح مفصل عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، حتى توزيعه على المسلمين في كافة بقاع الأرض، حيث شاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه، وكما تعرفوا عن آلية طباعة المصحف وكيفية المراجعة والتدقيق.

وأثنى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج على القفزة الكبيرة التي حققها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال السنوات الماضية في سقف الانتاج بفضل الدعم والتوجيهات التي حظي بها المجمع من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدين أن ذلك سيخدم ملايين المسلمين بالعالم الذي يعتقدون أن طبعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هي الأجود على مستوى العالم.

وأعرب الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان