شكرا لقرائتكم خبر عن في خطبة العيد.."السديس" يحث على مراعاة أمن الحرمين والحج والابتعاد عن الشعارات السياسية /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

ففي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية.

وأمّ المصلين فضيلة

الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

كانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حشدت منظومة الخدمات الدينية في الحرمين الشريفين، لتهيئة أجواء تعبدية يحفها الخشوع والسكينة.

وجاء هذا في خضم التجهيز لصلاة خطبة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، لرئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام

وكثفت الرئاسة جهودها ورفعت جاهزيتها لترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك لإيصال البث وترجمة خطبة العيد لربع مليار مستمع ومستفيد بـ20 لغة عالمية.