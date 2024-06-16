شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم“ تتنقل بجناح وزارة النقل في ملتقى إعلام الحج وترصد التاكسي الطائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت عدسة ”اليوم“ في جناح وزارة النقل والخدمات اللوجستية في ملتقى إعلام الحج.

ورصدت "اليوم" استعراض "النقل" منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1445 هـ، وتسخيرها لأكثر من 32 تقنية حديثة لخدمة الحجاج، منها تجربة التاكسي الجوي والرصيف المطاطي، والتوسع في تقنيتي تبريد الطرق وانسيابها.



واستعرض النقل أيضًا سيارة الرصد الآلي، والتوسع في حج بلا حقيبة، وزيادة عدد مسارات النقل العام إلى أكثر من 18 مسارا، لخدمة وسائل النقل العام في المشاعر، مع إضافة 3 مسارات ترددية جديدة بهدف تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلهم بين مختلف المواقع المقدسة بفعالية وسهولة، وجاهزية منظومة النقل من وإلى المسجد الحرام.



كما استعرضت 3 أنواع من الاسكوتر تتمثل في العجلتين والثلاث عجلات وأربع عجلات والتي تشارك هذا العام بأكثر من 3000 اسكوتر بعد نجاحها خلال العام الماضي.



إقبال على التاكسي الطائر