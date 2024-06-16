شكرا لقرائتكم خبر عن "عز الرشاد" تقدم خدماتها الصحية لـ 200 ألف حاج من 18 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر فريق عز الرشاد لخدمات الحجاج مهامه الميدانية في المشاعر المقدسة عبر ثلاث فرق عمل ميدانية صحية وتوعوية وإرشادية.

وتقدم هذه الفرق الميدانية الثلاثة خدماتها لأكثر من 18 دولة تضم قرابة 200 ألف حاج .

ووفق رئيس فريق عز الرشاد أ.د عبدالعزيز سروجي فإن هذه الفرق الميدانية الثلاثة تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم الخدمات الإسنادية الصحية والتوعوية والإرشادية.



كوادر مؤهلة



ويضم الفريق كوادر شابة مؤهلة وخبيرة يصل عدد الإداريين فيها إلى 25 موظفاً، فيما يضم الفريق الميداني عدد ٢٤ مندوباً في مستشفيات مكة، وعدد 14 مندوباً في مستشفيات المشاعر المقدسة .

ويمتلك فريق عز الرشاد أسطولاً من سيارات الإسعاف والإرشاد يبلغ عددهم 18 سيارة ٩ منها سيارات إسعاف و ٩ منها سيارات إرشاد لتقديم خدمة الإرشاد للحجاج التائهين .

وأوضح د.سروجي أن الفريق الصحي يقدم الرعاية الصحية للحاج منذ وصوله وحتى مغادرته بسلام ، فيما يقوم الفريق التوعوي بإعداد البرامج والوسائل والملصقات التوعوية للحجاج بأساليب مبتكرة تستخدم لغة الألوان والصور بالإضافة إلى أهم اللغات المستخدمة لدى الحجاج في جميع محطات رحلة الحج.

وتتمحور مهام الفريق الإرشادي، بحسب "سروجي" حوّل تقديم خدمات إرشاد الحجاج التائهين وتوفير الدعم اللوجستي لمراكز الإرشاد الخاصة بشركات الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وأفاد رئيس الفريق أن الخدمات الصحية المساندة التي يقدمها الفريق الصحي هي توفير سيارات الإسعاف ، ونقل الحجاج المرضى والمصابين من وإلى المستشفى، ومتابعة حالات الحجاج المنومين مع المستشفيات ، إضافة لإنهاء جميع إجراءات مواليد الحجاج وإصدار شهادات الولادة وتوثيقها.

كما أن الفريق مسؤولاً عن انهاء وتوثيق جميع إجراءات الحجاج المتوفين وإصدار شهادات الوفاة، و التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والصحية والقنصليات والبعثات الرسمية ذات العلاقة بشؤون الحجاج.



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