شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام العيد.. مسالخ وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة تشهد أكثر من 167 ألف ذبيحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم عيد الأضحى لهذا العام، من خلال انتشار فرقها الفنية لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية، والتزام المنشآت والأفراد باشتراطات النظافة والسلامة والصحة العامة، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. تقرير وزارة البيئة وكشف تقرير منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عدد الواردات من الماشية، من تاريخ 20 ذو القعدة وحتى 11 ذي الحجه عبر محجر ميناء جدة الاسلامي، وهو ( 2.554.455) رأس ماشية، وتم فسح (1.354.253) رأس ماشية في العاصمة المقدسة عبر 7 نقاط فرز.



وأعلنت الوزارة أن مسالخها الخمسة بالعاصمة المقدسة استقبلت (167.861) ذبيحة حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار التقرير اليومي لفرع الوزارة أن عدد اللجان لأدوار الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنه للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأن الفرق الفنية قامت بـ (8.705) جولة رقابية، أسفرت عن توجيه (473) مخالفة وتسجيل ( 106 ) بلاغ، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافاً كليّاً لـ(262) رأساً من الماشية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى (4.665) إتلافاً جزئياً، وكشف التقرير أن عدد المذبوحات المسلمة للجمعيات هو ( 7.803) ، وعدد جمعيات حفظ النعمة المستفيدة هو (15 ) جمعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية نفّذت آلاف الجولات الرقابية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.