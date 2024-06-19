شكرا لقرائتكم خبر عن 98% نسبة دقة معلومات الطقس.. كشف حساب "الأرصاد" خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

دقة معلومات الطقس

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن بن سالم غلام، نجاح المركز في دقة معلومات الطقس في موسم الحج وتطابقها بنسبة 98%، مشيراً إلى إنجاز الأعمال التشغيلية والفنية في موسم الحج من خلال تقديم خدماته وأعماله الأرصادية على مدار الساعة، وفق أفضل الممارسات العالمية والتقنيات في مجال رصد ومراقبة الأجواء.وأوضح "غلام"، أن المركز عزز شراكاته مع جميع القطاعات المرتبطة بأعمال الحج الخدمية والميدانية والتخطيطية والمساندة، ما أسهم في إيصال معلوماته الأرصادية وبرامجه التوعوية بسرعة ودقة عالية، وأثمر في تحقيق الأهداف المشتركة والمتعلقة بتوعية الحجاج من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لا سيما خلال أوقات الذروة.تابع: أسهمت الشراكة أيضاً في دعم خطط وأعمال الجهات المعنية، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وسهولة. مشيراً إلى أن المركز نفذ دراسة بحثية ميدانية لبحث تأثيرات عناصر الطقس المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس داخل المخيمات وخارجها في المشاعر المقدسة، بهدف التعاون مع الجهات المعنية في تقليل عدد الحالات الواردة إلى المستشفيات والمراكز الصحية.وأشار "غلام" إلى أنه نتج عن جهود المركز لحج هذا عام (2339) نشرة أرصادية، و(231) مادة توعوية وتثقيفية بعدد من اللغات الرسمية المعتمدة للإسهام في توعية حجاج بيت الله الحرام بالتشارك مع الجهات المعنية، وأطلق المركز (12) إنذاراً على العاصمة المقدسة والمشاعر.وأكد أن المركز مستمر في تنفيذ خططه التشغيلية المعنية بأعمال الحج لمراقبة الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة والمطارات، سائلا الله أن يتقبل من ضيوفه مناسكهم ويردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.