شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، وبيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية واتفاع الأمواج على مدينة جيزان ومحافظتي جزر فرسان، والدرب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.