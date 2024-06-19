انت الان تتابع رجال الأمن في الحج.. بصمات أمنية ومواقف إنسانية تترك أثراً بنفوس الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يونيو 2024, 8:27 صباحاً

جهودٌ كبيرة وأدوارٌ بطولية بذلها رجال الأمن لحماية وطنهم في مختلف القطاعات؛ إضافة إلى التيسير على ضيوف الرحمن خلال الحج، حيث يلمس الحجيج في المشاعر المقدّسة لين المعاملة واللطف، وهو ما رصدته عدسات الحجيج أنفسهم والمشاركين في أعمال الحج من خلال كثير من المقاطع التي تبيّن الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به رجال الأمن. وأظهرت مقاطع الفيديو حفاوة التعامل واللين من القائمين على الأمن بالحرم الشريف، إضافة إلى الواجبات والمهام الموكلة إليهم، وعلى الرغم من حرارة الشمس وضخامة أعداد الحجيج إلا أن ذلك لم يؤثر في بشاشة رجال الأمن واستقبالهم الحجيج بمواقعهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة. وتنتشر عشرات المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعبّر فيها الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن، وعندما نتفحص خلفيات تلك المقاطع نجد خلفها ابتسامة وتيسيراً وحُسن معاملة لحجاج بيت الله؛ ما جعل ذلك الانطباع عاماً عن رجل الأمن السعودي في الحج.

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