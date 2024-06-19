شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و200 ألف بطاقة ذكية وخدمات نوعية لإثراء تجربة زوار المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال ضيوف الرحمن والزوار في المدينة المنورة وفق برنامج وخطة الحج من خلال 5 مراكز ونقاط ميدانية توعوية في البقيع والشهداء وقباء والميقات وبدر، بالإضافة إلى تفعيل منصاتها وخدماتها التقنية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة بخدمة الزوار منذ دخولهم إلى المملكة، وحتى مغادرتهم منها، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين، ومحيط التوسعة بالمسجد النبوي.

وأوضح الأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، أن الرئاسة كلّفت لخدمة الزوار في المدينة المنورة ما يقارب 160 موظفاً ميدانياً وإداريّاً ومترجماً من ذوي الكفاءة والخبرة، إلى جانب ماتُقدمه من 17 خدمة تقنية كتطبيق مبرور بنظامي التشغيل، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، والمنصة التفاعلية الرقمية، وتقنية الواقع المعزز 3D، وتقنية QR CODE، وتقنية CHAT BOT، وتقنية Wi Fi، وتقنية NFC، والخرائط التفاعلية، ومبادرة شواهد، وتحوي هذه الخدمات الإلكترونية محتوى توعويّاً تتجاوز مواده 1303 مواد مقروءة ومسموعة ومرئية، مترجمة إلى (15) لغة عالمية، بالإضافة إلى تفعيل الرئاسة العامة لمبادرة تمكين، التي تهدف إلى تمكين المؤهلين من منسوبيها للعمل في الترجمة ولغة الإشارة لخدمة الحجاج غير الناطقين بالعربية، وتلبية احتياجاتهم بلغة الإشارة.

وبيّن أن الرئاسة العامة خصصت (1,240,000) بطاقة ذكية بالمحتوى التوعوي، والرقم الموحد لمقدمي الخدمة؛ لتسهم الخدمات كافة في إثراء تجربة الزوار.

