شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": أسبوع شديد الحرارة بالشرقية والعظمى 50 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاع في درجات الحرارة تلامس الـ 50 درجة مئوية خصوصاً على المنطقة الشرقية والتي تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم"، يتوقع استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة من اليوم السبت، وحتى يوم الجمعة القادم على المنطقة الشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 48 و50 م، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، مكة المكرمة المدينة المنورة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين (46-48) م.

تدابير وقائية



ونصح المركز الوطني للأرصاد باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع هذه الموجة الحارة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة.

كما أوصي بارتداء الملابس الخفيفة والواسعة والاحتماء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان، مع مراعاة عدم ترك الأطفال وكبار السن في السيارات المغلقة لتجنب خطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.