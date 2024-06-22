شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ غداً الأحد اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، حيث ستستمر لمدة أسبوع.

وتأتي هذه الاختبارات وسط تجهيزات مكثفة من إدارات التعليم لإنهاء إجراءات الطلاب الناجحين وطباعة شهادات تخرجهم، لتمكينهم من التسجيل في الجامعات والقطاعات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وأوضحت آلية تنفيذ اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 1445هـ أن مدير التعليم يشكل لجنة إشرافية برئاسته، وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية ومدير الاختبارات والقبول، وتهدف هذه اللجنة إلى الإشراف والمتابعة على أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم.

تشمل مهام اللجنة حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم، وتحديد وتجهيز المقرات التي ستجرى فيها الاختبارات، بحيث تتسع لاختيار 500 طالب في كل مقر، وفي حال زاد العدد عن ذلك، يمكن للإدارة فتح مقر آخر.

وتقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل لجنة تنفيذية يرأسها مدير الاختبارات والقبول، وعضوية مدير المقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل 150 طالبًا) ومراقبين للجان (مراقب لكل 25 طالبًا) وحارس للمقر.

تتولى اللجنة التنفيذية مهام تحديد المواد الدراسية المستهدفة، إعداد جداول الاختبارات، تجهيز نماذج الاختبارات والنماذج البديلة، مراقبة اللجان، التصحيح، الرصد، إعلان النتائج، وطباعة شهادات التخرج للطلاب الناجحين.

وتوفر إدارات التعليم جميع الموارد والإمكانيات لضمان سير الاختبارات بسلاسة، بما في ذلك توفير بيئة ملائمة للطلاب، والتأكد من جاهزية المقرات وتوفير الأدوات والمواد اللازمة. كما تم تدريب المراقبين والمعلمين على آليات التصحيح والرصد لضمان دقة النتائج.