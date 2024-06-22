شكرا لمتابعة خبر عن مزاد علني على خروف بمبلغ خيالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقيم مزاد علني على خروج وجرى بيعه بسعر خيالي وصل إلى 100 الف ريال . وأظهر الفيديو المتداول للمزاد ، شخص يحرج على الخروف، وتجمع حوله عدد من المواطنين للمزايدة لشراء الخروف.

وقال الشخص الذي يحرج على الخروف: ” عليه سوم ، وسوامه حاضر، زبونه ترا جاهز ب 100 ألف، أحد عند زود، مرة يستاهل”، واختتم الحراج بسوم 100 ألف ريال.

جدير بالذكر أن سعر أضحية الخروف (ونعيمي) خلال أيام عيد الاضحي المبارك كانت بحوالي 1490 ريال وسعر أضحية الضأن الروماني، فهو 1080 ريال و سعر أضحية لامب سواكني ب1150 ريال .