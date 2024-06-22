"آل الشيخ": قريبًا إطلاق جولة الترفيه حول المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن قرب إطلاق برنامج جولة المملكة الترفيهية بالتعاون مع وزارة السياحة، والتي تتضمن إقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية في أرجاء السعودية.

وتفصيلًا، قال المستشار آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) اليوم: "في برنامج كبير حول المملكة في المناطق السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة يمكن إعلانه غدًا أو بعد غد، حفلات غنائية ومسرحيات في جولة حول المملكة"؛ داعيًا للاستمتاع بالفعاليات، ومتمنيًا أن يكون صيفًا جميلًا ورائعًا.

وتعتبر جولة المملكة العربية السعودية واحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية للسكان وزوار المملكة العربية السعودية. كما استعرض‏ رئيس هيئة الترفيه تفاصيل الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال الفترة 3 يوليو- 25 أغسطس 2024، كاشفًا عن إقامة حفلة غنائية مجانية للفنان عبدالمجيد عبدالله، وكذلك الفعاليات المصاحبة للبطولة منها 6 مسرحيات: 4 كويتية ومسرحيتان مصريتان، و8 حفلات غنائية يحييها الفنانون: ماجد المهندس، وأصالة، وراشد الفارس، ونبيل شعيل، وفرقة ميامي، وفهد الكبيسي، وأميمة طالب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد سعد. وأكد "آل الشيخ" أن الدخول لمنطقة بوليفارد الرياض والمواقف العامة مجانًا.

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