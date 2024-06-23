انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: حرائق الغابات تفتك بالولايات المتحدة.. وهكذا أدى الفلسطينيون صلاة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي فرق الإطفاء تعمل على عدم اتساع وامتداد حرائق الغابات المشتعلة في جورمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية إريك ثاير/ أسوشيتد برس دخان حرائق الغابات يغطي الشمس ويعكس ضوءًا برتقاليًا عبر غابة لينكولن الوطنية في نيو مكسيكو الأمريكية كايلي جرينلي بيل/ رويترز احتراق الزهور والمركبات خلال حريق الغابات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أدريس لطيف/ رويترز شجرة تحترق خلال حرائق غابات هائلة اندلعت في ولاية كاليفورنيا ماريو جوزيه سانشيز/ أسوشيتد برس عمال يحاولون تصريف المياه عن أحد الجسور بعد هبوب عاصفة استوائية في مونتيري بالمكسيك دانيال بيسيريل/ رويترز فلسطينيون يؤدون صلاة العيد على أنقاض مسجد العمري التاريخي في غزة عمر القطا/ فرانس برس أقارب الشهداء يبكون حول جثامين ذويهم في مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة رمضان عابد/ رويترز أطفال جوعى يطلبون الطعام أثناء توزيعه في خان يونس بغزة هيثم عماد/ إي بي آي الطيور تحوم حول الحجاج خلال أدائهم ركن الحج الأعظم في عرفات محمد توركمان/ رويترز السحب تغطي السماء فوق جبال الأنديز في عاصمة تشيلي سانتياجو إستيبان فيلكس/ أسوشيتد برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: حرائق الغابات تفتك بالولايات المتحدة.. وهكذا أدى الفلسطينيون صلاة العيد

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: حرائق الغابات تفتك بالولايات المتحدة.. وهكذا أدى الفلسطينيون صلاة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.