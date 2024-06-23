انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: حرائق الغابات تفتك بالولايات المتحدة.. وهكذا أدى الفلسطينيون صلاة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ياسر نجدي
إريك ثاير/ أسوشيتد برس
كايلي جرينلي بيل/ رويترز
أدريس لطيف/ رويترز
ماريو جوزيه سانشيز/ أسوشيتد برس
دانيال بيسيريل/ رويترز
عمر القطا/ فرانس برس
رمضان عابد/ رويترز
هيثم عماد/ إي بي آي
محمد توركمان/ رويترز
إستيبان فيلكس/ أسوشيتد برس
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: حرائق الغابات تفتك بالولايات المتحدة.. وهكذا أدى الفلسطينيون صلاة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.