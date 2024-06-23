السعودية | بدء الاشتراك بإصدار يونيو لمنتج صح بعائد 5.55%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ اليوم (الأحد)، الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

وتم تحديد نسبة العائد عند 5.55%، وسيتم التخصيص في 9 يوليو، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 14 يونيو حتى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 21 يوليو.

وينتهي الاشتراك في إصدار يونيو بعد غدٍ (الثلاثاء)، بحد أدنى ألف ريال، وهو ما يعادل قيمة صك واحد، وبحد أقصى 200 ألف ريال لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج.

كما تم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

ويتميز المنتج بكونه يوفر عوائد مجزية، ومدعوماً حكومياً، وذا مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، فضلاً عن عدم وجود قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم، فيما يهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار.

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