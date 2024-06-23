المملكة تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت المملكة رسميا علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025، الذي يعد أحد أكبر الفعاليات العلمية في آسيا.

‏وسيشهد حدث استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي مشاركة 27 دولة، ما يعكس الأهمية الكبيرة والتقدير الدولي لمكانة المملكة في المجالين العلمي والتعليمي.

وأكدت الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع، أن استضافة المملكة لمثل هذا الأولمبياد العالمي تؤكد قوة المملكة عالميا، ومدى اهتمامها لصناعة مستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي حرص عليها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بأن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على الأصعدة كافة، وأن تجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف.

‏وسيقام أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 في مايو العام المقبل، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، وبالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

‏ويعكس هذا التعاون التزام المملكة بتعزيز العلم والمعرفة وتشجيع الطلاب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية.

‏وتأتي هذه الاستضافة تأكيدا على الجهود المبذولة لتطوير التعليم في المملكة، كما أنها تمثل فرصة لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأخرى في مجال العلوم، حيث يعد الحدث بفرص تعليمية وتفاعلية غنية للطلاب والشباب الطموحين من مختلف أنحاء آسيا، مما يسهم في إثراء تجربتهم التعليمية وتشجيعهم على الابتكار عن طريق مشاركة أفكارهم بأقرانهم المتخصصين في نفس المجال.

أهمية الأولمبياد الآسيوي: