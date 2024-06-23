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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارته الرسمية إلى ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية ألبانيا في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيسة البرلمان الألباني لينديتا نيكولا.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار تيرانا الدولي، رئيس لجنة الصداقة الألبانية السعودية كليفيس جوجي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وسفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سائمير بالا.
ومدير مكتب رئيسة البرلمان الألباني كوستا بايرابا، وعدد من كبار المسؤولين في البرلمان الألباني، وعدد من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية ألبانيا.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار تيرانا الدولي، رئيس لجنة الصداقة الألبانية السعودية كليفيس جوجي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وسفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سائمير بالا.
ومدير مكتب رئيسة البرلمان الألباني كوستا بايرابا، وعدد من كبار المسؤولين في البرلمان الألباني، وعدد من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية ألبانيا.