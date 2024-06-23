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رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارته الرسمية إلى ألبانيا

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واس - تيرانا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية ألبانيا في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيسة البرلمان الألباني لينديتا نيكولا.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار تيرانا الدولي، رئيس لجنة الصداقة الألبانية كليفيس جوجي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وسفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سائمير بالا.

ومدير مكتب رئيسة البرلمان الألباني كوستا بايرابا، وعدد من كبار المسؤولين في البرلمان الألباني، وعدد من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية ألبانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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