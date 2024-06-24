شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يعلن البدء في إعداد خطة حج 1446هـ بتعظيم مكامن القوة والان نبدء بالتفاصيل



وقال رئيس الشؤون الدينية -في كلمته التي ألقاها، خلال حفل المعايدة الذي أقامته رئاسة الشؤون الدينية، بمقر الرئاسة بمكة المكرمة: "إنّ هذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام؛ ما تمّ إلا بفضل الله -تعالى- ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-".

منظومة دينية متكاملة

وأوضح السديس أن الرئاسة عززت جهودها في سبيل خلق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة النجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المملكة العربية

سلامة ضيوف الرحمن

تابع السديس قائلًا: "إن صدور التوجيه الكريم بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ عكس حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صحة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير ودفع المشقة عنهم، والاستمرار في وضع مبدأ "الإنسان أولًا"؛ تخفيفًا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، وهو أخذٌ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس، فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، ومبدأ إنساني من مبادئ الحفاظ على حياة الناس وأرواحهم".

وأشار إلى أن موسم الحج للعام الحالي 1445هـ شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وهنأ رئيس الشؤون الدينية منسوبي ومنسوبات رئاسة الشؤون الدينية ووكالة الرئاسة بالمسجد النبوي؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حاثًا معاليه إياهم على بذل الجهود؛ لرفع مستوى الإنتاجية والعمل المتميز لخدمة ضيوف الرحمن. الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور: عبدالرحمن السديس، عن بدء استعدادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لوضع خطة موسم حج 1446هـ، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية في موسم العام المقبل -بإذن الله-، مع استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف كشعار محوري، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.وقال رئيس الشؤون الدينية -في كلمته التي ألقاها، خلال حفل المعايدة الذي أقامته رئاسة الشؤون الدينية، بمقر الرئاسة بمكة المكرمة: "إنّ هذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام؛ ما تمّ إلا بفضل الله -تعالى- ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-".وأوضح السديس أن الرئاسة عززت جهودها في سبيل خلق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة النجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المملكة العربية السعودية جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس؛ إذ يقول الله -تعالى-: "وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".سلامة ضيوف الرحمنتابع السديس قائلًا: "إن صدور التوجيه الكريم بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ عكس حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صحة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير ودفع المشقة عنهم، والاستمرار في وضع مبدأ "الإنسان أولًا"؛ تخفيفًا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، وهو أخذٌ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس، فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، ومبدأ إنساني من مبادئ الحفاظ على حياة الناس وأرواحهم".وأشار إلى أن موسم الحج للعام الحالي 1445هـ شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.وهنأ رئيس الشؤون الدينية منسوبي ومنسوبات رئاسة الشؤون الدينية ووكالة الرئاسة بالمسجد النبوي؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حاثًا معاليه إياهم على بذل الجهود؛ لرفع مستوى الإنتاجية والعمل المتميز لخدمة ضيوف الرحمن.