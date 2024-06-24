شكرا لقرائتكم خبر عن طهران.. نائب وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيريه في كوريا ونيبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية بجمهورية كوريا تشونغ بيونغ وون، على هامش الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي. لقاء وزير خارجية نيبال كما التقى الخريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية نيبال ناريان كاجي شريستا، على هامش الاجتماع.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.