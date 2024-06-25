شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان القبض على مواطن لنقله في مركبته 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة. السجن 15 عامًا وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. جريمة موجبة للتوقيف وأوضح المتحدث أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

