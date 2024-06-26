شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على 3 أشخاص لترويج مواد مخدرة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (26,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب بالمنطقة الشرقية. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين الهندية والنيبالية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

