شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة آمنة.. افتتاح أول عيادة متخصصة للقبالة التثقيفية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مستشفى الولادة والأطفال، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، أول عيادة متخصصة في القبالة التثقيفية، مزودة بأحدث المعدات والآليات لتقديم أفضل الخدمات الطبية في مجال النساء والتوليد.

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي، إلى أن العيادة تهدف إلى تثقيف ومتابعة الحوامل من بداية الشهور الأولى من الحمل وحتى وقت المخاض، لضمان ولادة آمنة للأم والطفل. القبالة التثقيفية وبيّن أن القبالة التثقيفية تُعد من الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق مفهوم المستشفى الصديق للأم، عبر توفير التثقيف بالمرافق الصحية وغرف التوليد، ودعم الأم نفسياً وجسدياً، بالإضافة إلى تعزيز نموذج الرعاية الذي يعتمد على وعي وتثقيف الأسرة.

وأضاف التجمع، أن العيادة تضم فريقاً من المتخصصات في القبالة، مدربات على التعامل مع الحالات بكفاءة عالية، بهدف توعية وتثقيف الأم الحامل، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق ولادة آمنة.

جدير بالذكر أن عيادة القبالة التثقيفية هي الأولى من نوعها في منطقة مكة المكرمة، وستستقبل الحالات أسبوعياً من الأحد إلى الأربعاء، لتقديم خدمات المتابعة الدورية للحوامل.