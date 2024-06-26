7 مكاسب لمستشفيات أخضر وازن

1- سلامة جميع العمليات والإجراءات التي تتم في المنشآت الصحية.
2- ضمان قياس «تجربة المريض».
3- ضمان قياس برنامج «أداء الصحة».
4- الامتيازات السريرية.
5- الجودة في سلامة المرضى.
6- الجودة في السجلات الطبية.
7- الجودة في تنمية الموارد المالية.
قياس محكمة
أبان الخبير في جودة وإدارة المستشفيات، حسين الراوي الرويلي، أن برنامج «وازن» يُعد أحد برامج الوكالة العلاجية بوزارة الصحة، ويستخدم بطاقة الأداء المتوازن، وهي أداة قياس محكمة، لضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، فالجودة ووازن وجهان لعملة واحدة، مصدر نجاحهما فريق العمل.
أداة رقابية حديثة
قال الرويلي: إن نجاح المنشآت في تحقيق التميز في هذا البرنامج تحديدًا يعتمد على الفهم العميق لدور بطاقة الأداء المتوازن من قِبل مشرفي وازن في المديريات والتجمعات الصحية، الذين يقع على عاتقهم دور توعوي وتعليمي كبير لنشر مفهوم أن بطاقة الأداء المتوازن، هي أداة رقابية حديثة، تسهم في تفعيل تطبيق الحوكمة الصحية على مستوى المؤسسات الصحية، ويتم ذلك من خلال مؤشرات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الإستراتيجية للمنشأة، وفي المقابل فإن حدوث خلل في منظومة بطاقة الأداء المتوازن، والتي تظهر من خلال تدني المؤشرات، يُظهر وجود مشكلة في سلامة تطبيق القواعد والبروتوكولات المنظمة للرحلة العلاجية للمستفيد «المريض»، ولا شك بأن مخرجات هذا البرنامج سيظهر أثرها على أداء مقدم الخدمة والمستفيد منها.
تحليل المخاطر
بدوره، أوضح تجمع الأحساء الصحي لـ«دوت الخليج»، أن أهمية البرنامج تكمن في توفير خارطة طريق لصناع القرار على المستوى التنفيذي والتشغيلي لمتطلبات التحول في القطاع الصحي، وإعداد التقارير عن نتائج المستشفيات المشاركة في البرنامج حول المملكة، إضافة إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، ومن بين مكاسبه تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بأعلى جودة، ووفق المعايير العالمية.
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