شكرا لمتابعة خبر عن بدأ أعمال الحفر لإقامة نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت أعمال الحفر والإنشاءات في The Venue لإقامة نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وتنفذ شركة صلة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تنتهي اعمال الانشاءات للمبنى خلال ٥٠ يوم وهى مدة قياسية وبأيدي سعودية.

وسيتم الاستفادة من المنشأة لإقامة أحداث كبيرة وتخفيف الضغط على Kingdom Arena، والتى ستكون متاحة لكل الوزارات والهيئات والقطاع الخاص للاستفادة منها.