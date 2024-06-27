نفايات الترميم تلاحق الملاك بالغرامات

جددت أمانات المناطق تشديدها على المقاولين وملاك المباني تحت الإنشاء بضرورة التعاقد مع ناقل نفايات، لضمان إتمام البناء بصورة نظامية والتخلص من مخلفات البناء بالطرق السليمة، فضلا عن الحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.

وأكدت الأمانات أن عدم التعاقد مع ناقل نفايات معتمد يعرض مالك المبنى لغرامه تصل إلى 2000 ريال، مع إلزامه بتصحيح المخالفة والتعاقد مع ناقل معتمد ومؤهل.

الهدم والترميم

دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك المشروعات والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم» المتضمن عددًا من المتطلبات والأحكام المتنوعة، وذلك من خلال زيارة موقع الأمانة، بينما رفعت أمانة منطقة الشرقية، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، أكثر من 60 ألف طن من النفايات، و57 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدن ومحافظات المنطقة وترحيلها إلى المدفن الصحي في الدمام.

الحفاظ على الممتلكات

حدد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص «المردم» المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة وتجديد وتأهيل المباني، مثل: «القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة».

وتهدف الأمانات إلى الحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية ورفع معدلات الامتثال.

نفايات البناء والهدم والترميم

- القرميد

- الخرسانة

- الركام

- الحديد

- البلاستيكيات

- المواد الخطرة