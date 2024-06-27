شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يستعرض خطط جمعية بشائر لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، استقبل سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري بمكتبه بمقر المحافظة، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في الأحساء (بشائر) الأستاذ فهد بن خالد العرجي يرافقه عدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للجمعية. تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الجمعية لإنشاء مقر ومبنى لتأهيل مرضى الإدمان بعد العلاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تأهيل المدمنين، وكذلك برامجها المتنوعة للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بين فئات مجتمع الأحساء المختلفة بما يُسهم في مواكبة ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتعزيز حصانة المجتمع ضد المخدرات.

وأكد سعادة وكيل المحافظة أن المملكة وقيادتها الرشيدة -حفظها الله- من أوائل الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، برؤيتها الثاقبة وخططها وجهودها المكثفة في محاربتها والحد من انتشارها لحماية مستقبل أجيالها من مخاطرها وعواقبها الوخيمة ، مُشيدًا بخطط الجمعية وبرامجها لتحصين الشباب وتمكين المجتمع من مواجهة المخدرات والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. جهود المملكة لمكافحة المخدرات ونوّه الجعفري في إطار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ 26 من يونيو كل عام ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا الغالية في مجال محاربة المخدرات والتوعية بخطورتها وآثارها التي تستهدف شباب الوطن وبناته، سائلاً الله أن تكلل جهود (بشائر) وبرامجها بالنجاح.

ومن جهته ثمّن العرجي وبقية مجلس الإدارة دعم ورعاية سمو محافظ الأحساء للجمعية وخططها وبرامجها، مؤكدًا عزمها العمل جاهدة على تنسيق الجهود والمبادرات لتكثيف العمل التوعوي المجتمعي للحد من انتشار المخدرات وبيان آثارها السلبية الوخيمة وخطورتها فضلًا عن تمكين المجتمع من المشاركة في مكافحتها شاكرين لسعادة وكيل المحافظة حفاوة الاستقبال.