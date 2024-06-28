شكرا لمتابعة خبر عن بيان إلحاقي تفصيلي عن الهزة الأرضية في منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن موقع الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة حائل على عمق ٥.٨٦ كم تبعد عن مدينة حائل ١٠٧ كم .

وأوضح أبا الخيل : ” أن سبب حدوث الهزة يعود إلى الاجهادات التكتونية بشكل عام وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة مما تسبب في حدوث نشاط زلزالي يتراوح قدره الزلزالي ما بين ضعيف إلى أقل من متوسط ” .

وأضاف البيان : إن الإجهادات تؤثر على الصدوع المتواجدة داخل منطقة حائل مسببة اعادة نشاطها وبالتالي حدوث هزات أرضية تنتقل كموجات بشكل كروي مما يسهم بالشعور بها في جميع الاتجاهات .

كما تقوم الهيئة بمتابعتها على مدار الساعة وتؤكد بأن الوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعوا للقلق .