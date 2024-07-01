جائزة النمسا: راسل بطلاً بعد دراما تصادم فيرستابن ونوريس

الرياص - اسماء السيد - سبيلبيرغ (النمسا) : أحرز سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المركز الأول في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد، مستفيداً من تصادم المتصدر السابق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) الذي حلّ خامساً، وملاحقه المباشر سائق ماكلارين البريطاني الآخر لاندو نوريس الذي اضطر للانسحاب قبل 7 لفات من النهاية.

وأنهى راسل، الذي انطلق من المركز الثالث على حلبة ريد بول رينغ، السباق (71 لفة) بوقت 1:24:22.798 ساعتين متقدماً بفارق 1.906 ثانية عن الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) و4.533 ثوانٍ عن الإسباني كارلوس ساينس (فيراري).

ومنح راسل فريقه مرسيدس انتصاره الأول منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، منذ أن قاده بنفسه إلى فوزه الأخير بجائزة البرازيل الكبرى.

قال راسل البالغ 26 عاماً "كانت معركة صعبة، لا تصدق، حيث بدأت في المركز الثالث. كنت أشاهد ذلك على الشاشة الكبيرة وكنت أعلم أن لاندو (نوريس) سيحاول تحقيق الفوز في هذا السباق، لكن الفريق قام بعمل رائع لإدخالنا في المعركة".

وتابع "فخور جداً بالعودة إلى القمة".

ورفع راسل رصيده في المركز الثاني في ترتيب السائقين إلى 156 نقطة خلف المتصدر فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية (237)، في حين يحتل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حلّ في المركز الـ 11 خارج ترتيب النقاط المركز الثالث (150).

في المقابل، حافظ ريد بول على صدارة الصانعين برصيد 355 نقطة أمام فيراري (291) وماكلارين (268).

وعاش عشاق السرعة دراما اللفات الأخيرة، حيث بدا للجميع أن فيرستابن الفائز بسباق السرعة السبت والذي انطلق من المركز الاول، يتوجه لتحقيق فوزه الثالث توالياً والسابع هذا العام، إلا انه اضطر إلى الاكتفاء بالمركز الخامس بعد تصدره معظم فترات السباق بعد معركة شرسة بينه وبين نوريس على الصدارة انتهت بحادث تصادم في اللفة 64، ما أدى إلى انثقاب الاطار في السيارتين كلتيهما.

وفي وقت دخل الهولندي إلى المرأب لتبديل اطاره والعودة إلى الحلبة لانهاء السباق في المركز الخامس، أعلن سائق ماكلارين انسحابه بسبب تضرر سيارته، ما شرّع باب الصدارة أمام راسل.

ونال فيرستابن مع نهاية السباق عقوبة اضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته بعدما وجدته لجنة الحكام مذنباً بالحادث الذي جمعه مع نوريس من دون أن يؤثر ذلك على ترتيبه، في حين حصل البريطاني بدوره على عقوبة اضافة 5 ثوانٍ على توقيته بسبب اجتيازه لحدود الحلبة.