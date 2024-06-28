شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ يروي قصة تعرض شخص للاحتيال وسرقة 100 ألف ريال من حسابه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المحامي محمد آل سحيم، قصة تعرض شخص للاحتيال وسرقة 100 ألف ريال من حسابه.

‎وقال آل سحيم خلال لقاء على برنامج الشارع السعودي المُذاع على قناة السعودية:”أخبرني شخص عن تعرض ابنه للاحتيال، حيث وعده محتال بمنحه ألعاب إضافية في أحد برامج الألعاب وطلب منه رقم الحساب”.

‎وأوضح أن الطفل أعطاه رقم الحساب وقام المحتال بالاستيلاء على مبلغ مالي.

‎وأضاف:”حاول الأب استعادة الحساب وتمكن من الوصول إلى شخص عن طريق الإنترنت ليساعده في استعادة الحساب، وهذا الشخص طلب بعض البيانات الشخصية وعندما حصل عليها استولى على 100 ألف ريال من حساب الأب”.

‎وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقومون بالاحتيال عن طريق عرض سلعة أو عقار بمبلغ زهيد، أو عرض وظائف بمبالغ مجزية، وجميع هذه العروض نصب واحتيال.