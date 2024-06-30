84 ألف م3 مخلفات بناء

أزالت أمانة منطقة المدينة خلال شهر مايو الماضي 84 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في مختلف المواقع و166 لوحة دعائية مخالفة، و1455 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر العام، بالإضافة إلى رفع 720 سيارة تالفة ومهملة من الطرق والميادين وذلك في إطار خططها في الحفاظ على المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

كما قامت من خلال رفع جودة الطرق بمعالجة 30 ألف متر مربع من الحفر في عدد من الشوارع، فضلاً عن معالجة 4520 مترًا طوليًا من الأرصفة، وصيانة 3453 عمود إنارة، وتقليم 845 شجرة في الطرق الرئيسية.

وأكدت الأمانة مواصلة أعمالها في برنامج تحسين المشهد الحضري لهدف رفع معدلات جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال الفرق المخصصة لرصد الملاحظات.