84 ألف م3 مخلفات بناء

كما قامت من خلال رفع جودة الطرق بمعالجة 30 ألف متر مربع من الحفر في عدد من الشوارع، فضلاً عن معالجة 4520 مترًا طوليًا من الأرصفة، وصيانة 3453 عمود إنارة، وتقليم 845 شجرة في الطرق الرئيسية.
وأكدت الأمانة مواصلة أعمالها في برنامج تحسين المشهد الحضري لهدف رفع معدلات جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال الفرق المخصصة لرصد الملاحظات.
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