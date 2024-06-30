5 جوائز للسعودية في أولمبياد البلقان

وحقَّق الطالب عبدالله بن طارق العامر، من إدارة تعليم الشرقية، ميداليةً فضيةً، بينما حصل على الميدالية البرونزية كل من: الطالب محمد شيبان، من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، والطالب بلال الحجيلي، من إدارة تعليم المدينة المنورة، والطالبة فاطمة المرهون، من إدارة تعليم الشرقية، وأخيرا حصل الطالب عرار العجمي من تعليم الرياض، على ميدالية برونزية.
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