5 جوائز للسعودية في أولمبياد البلقان

حقَّق 5 طلبة سعوديين من طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، إنجازا عالميا بفوزهم بـ5 ميداليات، (فضية، و4 ميداليات برونزية)، في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2024 (JBMO2024)، الذي أقيم في الجمهورية التركية، في دورته الـ28 التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو، بمشاركة 130 طالبا وطالبة يمثلون 22 دولة.

وحقَّق الطالب عبدالله بن طارق العامر، من إدارة تعليم الشرقية، ميداليةً فضيةً، بينما حصل على الميدالية البرونزية كل من: الطالب محمد شيبان، من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، والطالب بلال الحجيلي، من إدارة تعليم المدينة المنورة، والطالبة فاطمة المرهون، من إدارة تعليم الشرقية، وأخيرا حصل الطالب عرار العجمي من تعليم الرياض، على ميدالية برونزية.