شكرا لمتابعة خبر عن مختص : لا كرامة في الحياة الزوجية ويجوز للزوجة ضرب الزوج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المختص في الحياة الزوجية عبدالرحمن اليحيى، عن الحياة الزوجية من الرجل وامرأته، لافتًا أنه لا يوجد كرامة في الحياة الزوجية .

وقال اليحيي خلال لقائه على المجد :” لا كرامة في الحياة الزوجية ويجوز للزوجة ضرب الزوج.”

وأضاف:” الزوجة يحق لها مالا يحق لغيرها، والزوج يجد عند زوجته ما لا يجده عند أحد، أجمل مكان في حياة المرأة هو الرجل وأفضل مكان في حياة الرجل هو المرأة .”