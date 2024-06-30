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مختص : لا كرامة في الحياة الزوجية ويجوز للزوجة ضرب الزوج .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث المختص في الحياة الزوجية عبدالرحمن اليحيى، عن الحياة الزوجية من الرجل وامرأته، لافتًا أنه لا يوجد كرامة في الحياة الزوجية .

وقال اليحيي خلال لقائه على المجد :” لا كرامة في الحياة الزوجية ويجوز للزوجة ضرب الزوج.”

وأضاف:” الزوجة يحق لها مالا يحق لغيرها، والزوج يجد عند زوجته ما لا يجده عند أحد، أجمل مكان في حياة المرأة هو الرجل وأفضل مكان في حياة الرجل هو المرأة .”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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