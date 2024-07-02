شكرا لمتابعة خبر عن ناصر الدويسي يروي قصة قتل امرأة كبيرة في السن على سجادة صلاتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المستشار الأمني السابق لوزير الداخلية، ناصر الدويسي تفاصيل قتل امرأة كبيرة في السن على سجادة صلاتها .

وقال الدويسي خلال حديثه على بودكاست فنجان‬⁩:” أن الخادمة اكتشفت وفاة المرأة فأسرعت على الفوز وأبلغت وجت الدوريات ولقوها غارقة في دمها على سجادتها.”

وأضاف:” أنه بالتحقيق قالت الخادمة أنها كانت ترى عامل مطعم يتردد على المنزل”، لافتًا أن هذا العامل هو من طمح في الذهب التب كانت ترتدية وقتلها من أجل سرقته ومن ثم هرب خارج المملكة .”

ومن جانبه، أوضح أنه كان مرتب لكل شيء حجز الطيران والهروب والسرقة والقتل حتى لا تتمكن الشرطة من العثور عليه .”