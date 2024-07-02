شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يصل العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، بتوجيه من القيادة – حفظها الله.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وعدد من كبار المسؤولين.

وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.