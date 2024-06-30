شكرا لمتابعة خبر عن القيادة توجه باستمرارية العلاج المجاني لجميع المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرت توجيهات القيادة الرشيدة باستمرارية العلاج المجاني لجميع المواطنين وتحسين جودة الخدمات، عند تحول وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.

وعقد مجلس إدارة شركة الصحة القابضة اجتماعه برئاسة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لبحث التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في يناير الماضي أن المرحلة الأولى من تحوّلها قد اكتملت، بإطلاق التجمعات الصحية بمناطق المملكة كافة.