جائزة إقليمية للهيئة الملكية في ينبع

وشاركت الهيئة الملكية بينبع في فئتي «أفضل مركز خدمات الطوارئ» و«أفضل مركز خدمات عامة» ضمن الفعالية التي تنظمها Contact Center World، وهي منظمة غير ربحية متعاونة مع «يونيسف» لدعم الأعمال الخيرية، وتعمل في مجال مراكز الاتصالات.
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