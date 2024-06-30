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جائزة إقليمية للهيئة الملكية في ينبع

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حققت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة، جائزة المركز الأول والميدالية الذهبية كأفضل مركز خدمات طوارئ وخدمات عامة بمنطقة الشرق الأوسط و أوروبا وإفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المسابقة الدولية الخاصة بتقييم مراكز الاتصالات على مستوى العالم عبر الحدث السنوي الـ19 الذي أقيم أخيرا بمدينة امستردام في مملكة هولندا.

وشاركت الهيئة الملكية بينبع في فئتي «أفضل مركز خدمات الطوارئ» و«أفضل مركز خدمات عامة» ضمن الفعالية التي تنظمها Contact Center World، وهي منظمة غير ربحية متعاونة مع «يونيسف» لدعم الأعمال الخيرية، وتعمل في مجال مراكز الاتصالات.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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