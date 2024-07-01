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الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.

أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض من الساعة 9 صباحًا، حتى 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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