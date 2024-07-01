شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.
أتربة مثارةكما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض من الساعة 9 صباحًا، حتى 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #الحريق #الخرج #الدلم ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 30, 2024
للتفاصيل https://t.co/6D2zuEUXZf #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kNfWdayEYO
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.