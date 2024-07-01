شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

وقالت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.

وتضمنت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.

ويعمل القرار على تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.

ويهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.