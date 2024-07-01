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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها تكثيف التنسيق.. تفاصيل المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، نظيره البنغلاديشي الدكتور حسن محمود.
وترأس سمو وزير الخارجية ونظيره البنغلاديشي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.
كما نوقش تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.
حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.
وترأس سمو وزير الخارجية ونظيره البنغلاديشي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.
العلاقات بين السعودية وبنغلاديشوجرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها.
كما نوقش تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.
المشاورات السياسية بين السعودية وبنغلاديشعقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.
حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.