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بينها تكثيف التنسيق.. تفاصيل المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، نظيره البنغلاديشي الدكتور حسن محمود.
وترأس سمو وزير الخارجية ونظيره البنغلاديشي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.

العلاقات بين وبنغلاديش

وجرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها.
كما نوقش تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.
المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش - وزارة الخارجية
المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش - وزارة الخارجية

المشاورات السياسية بين السعودية وبنغلاديش

عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.
حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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