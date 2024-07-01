شكرا لقرائتكم خبر عن بينها تكثيف التنسيق.. تفاصيل المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية وبنغلاديش

المشاورات السياسية بين السعودية وبنغلاديش

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، نظيره البنغلاديشي الدكتور حسن محمود.وترأس سمو وزير الخارجية ونظيره البنغلاديشي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.وجرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها.كما نوقش تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.