شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.