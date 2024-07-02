شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله -.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخة سهيرة الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.