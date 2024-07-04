شكرا لمتابعة خبر عن السفير الفرنسي لدى المملكة: بعد انتهاء فترة عملي سأعود للمملكة سائحًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي سعادة كبيرة وحب للمملكة، حيث أكد أنه بعد انتهاء فترة عمله كسفير، سيعود مرة أخرى سائحًا.

وأشار بوي خلال حديث أجراه مع قناة العربية السعودية، أنه في خلال 4 سنوات قضاها في المملكة، تمكن من تكوين الكثير من الذكريات الجيدة، مشيرًا للقاءاته المميزة مع الشعب السعودي اللطيف، على حد وصفه.

وأوضح السفير الفرنسي أنه استمتع برحلاته كثيرًا في أنحاء المملكة، والتي كشفت له عن كنوز حضارية وتاريخية وطبيعية تتمتع بها البلاد.

وأكد أنه خلال تلك السنوات الأربعة التي قضاها، كان هناك تعاون فرنسي سعودي، أدى إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين، معبرًا عن تفاؤله الكبير بالمستقبل بين البلدين.