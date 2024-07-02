شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح كيفية التخفيف من الاحترار في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، كيفية التخفيف من الاحترار في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

️وقال عبدالله المسند، عبر حسابه على منصة إكس: “لأن … درجة الحرارة آخذة بالارتفاع في كل أرجاء المعمورة، ️ولأن .. مناخ مكة السائد حار معظم شهور السنة، سيما في فصل الصيف، ️ولأن .. الطقس إبان فترة الحج سيكون في بحر الأربعينات المئوية حتى عام 1451هـ، ️ولأن .. من أكبر التحديات التي نواجهها خلال فترة ‎الحج درجة الحرارة العالية، ️ولأن .. أكثر وفيات الحجاج جاءت نتيجة للإجهاد الحراري”.

وأضاف: “لذا فإن أقصر وأسرع وأرخص طريق للتفاعل الإيجابي، والتعايش مع الظروف الجوية الساخنة هو: أولاً: تغيير لون الجبال المحيطة بالمشاعر المقدسة وما حولها وكذلك في مكة من اللون الطبيعي إلى اللون الأبيض عبر استخدام مادة الجص (خليط من الماء، الرمل والجير)، وهو الأرخص المقاوم لعوامل التعرية إلى حد كبير، عندها سنرفع من قدرة سطوح الجبال على عكس الإشعاع الشمسي خلال النهار عبر آلية الألبيدو (نسبة الإشعاع الشمسي المنعكس إلى الإشعاع الكلي الساقط على الأرض)”.

وتابع: “حيث يعكس اللون الأبيض حوالي 80-90% من أشعة الشمس، في حين اللون الطبيعي لجبال المشاعر تعكس نحو 20-40% فقط، واللون الأبيض كفيل بتخفيض درجة حرارة سطوح الجبال بنحو 10 درجات على الأقل، وتخفيض درجة الهواء المحيط به بنحو 3 درجات مئوية (صورة رقم 1+2)”.

واستطرد: “ثانياً: عمل مظلات عملاقة على مساحة 200*200 متر تقريباً، وبارتفاع يصل إلى نحو 50-60م فوق المشاعر خاصة ‎#منى و ‎#عرفة، وهذا الإجراء كفيل بتخفيض درجة حرارة المشاعر بنحو 5درجات مئوية، علماً بأن هذه المظلات المستهدفة قماشية، وخفيفة، وغير قابلة للحريق، ومرنة، وتُنفذ الهواء من الأعلى إلى الأسفل والعكس صحيح، ولونها أبيض(صورة رقم 3)”.

وأكمل: “ثالثاً: المبالغة في التشجير، والتخضير ما أمكن، عبر استخدام المياه المعالجة، أو مياه الآبار المالحة نسبياً”، مضيفًا: “رابعاً: استخدام اللون الأبيض في تلوين المباني الخاصة والحكومية، واستخدام سراميك أبيض في الأفنية والممرات والأرصفة (صورة رقم 4)”.

واستدرك: “خامساً: تغيير لون الإسفلت من الأسود الداكن إلى الألوان الفاتحة، وخاصة اللون الأبيض، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المحيطة بسبب زيادة الألبيدو، لأن الإسفلت الأسود يمتص الكثير من الحرارة، مما يرفع درجة حرارة السطح والهواء المحيط، أما الإسفلت الأبيض فيعكس جزءًا أكبر من الإشعاع الشمسي، مما يؤدي إلى تقليل درجة حرارة سطح الإسفلت بمعدل قد يصل إلى حوالي 10 درجات مئوية في الأيام الحارة، وهذه استراتيجية فعالة لتخفيف آثار الاحتباس الحراري، وتكوّن جزر حرارية فوق المشاعر (صورة رقم 4)”.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات السالفة ستؤدي إلى حل مشكلتنا مع ارتفاع درجة الحرارة نسبياً، ومن ثم ستقلل من ظاهرة الجزر الحرارية المتشكلة من حرارة المدن، مما يؤدي إلى تحسين جودة الهواء وتقليل استهلاك الطاقة لأغراض التبريد، علاوة على ذلك تحسين مستوى الراحة في المناطق المستهدفة، وسيقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مثل ضربات الشمس وغيرها.