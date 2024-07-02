شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع متبرعة بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: أحمد بن محجري بن حسن البارقي ، أحمد بن حسين بن بزان آل ساعد ، أحمد بن سعد بن أحمد آل ساعد الغامدي ، أحمد بن علي بن أحمد آل ناصر حمدي ، أحمد بن عواض بن شديد المهلكي المطيري ، أحمد بن محمد بن أحمد الحسني الزهراني ، الحسين بن علي بن حسين مشاري ، أحمد بن عبدالرحمن بن محمد أبو خبالة البركاتي ، أسامة بن عبدالرزاق بن مبارك السعدون ، أمجد بن محمد بن سعد آل طربوش الشهراني ، بجاد بن مشبب بن ضويحي الخنفري القحطاني ، براء بن أحمد بن سعيد بخاري ، بسام بن مثيب بن عواض اللهيبي الحربي ، تركي بن حسين بن محمد آل معمر ، تركي بن عايض بن صالح الشهري ، جمعان بن محمد بن أحمد حريصي ، حنيد بن الحسن بن أحمد الزرعي ، حسن بن أحمد بن علي الفهمي الزهراني ، حسن بن أحمد بن عمر البطاش المرحمي ، حسن بن أحمد بن حسن العقبي المعشي ، حسن بن خليفة بن صالح المهناء الدوسري ، حسين بن شبيب بن محمد آل شبيب ، حمدان بن سحيم بن عقيل العيفاني اليزيدي ، خالد بن أحمد بن علي السهيمي ، خالد بن إبراهيم بن حسين كعبي مجرشي ، خالد بن عبدالرزاق بن شفق السبيلة ، خالد بن عبده بن حسين لغبي ، رافع بن ظافر بن محمد البكري الشهري ، راكان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العميرين ، رامي بن صلاح بن عبدالله الصغير القرشي ، رائد بن عبدالله بن محمد اليحيى ، زياد بن عليان بن ناصر الحمدان ، سالم بن حسن بن مبخوت آل معروف الصيعري ، سالم بن سعيد بن سالم باقديم ، سالم بن محمد بن سليم الولدعلي ، سالم بن مخلف بن خلف المضيبري الرشيدي ، سراج بن عباس بن عبدرب الرسول آل خاتم ، سعد بن سالم بن هزاع الخنفري القحطاني ، سعد بن سعيد بن جمعان الضلافيع القحطاني ، سعد بن ناصر بن سعد المهداني القحطاني ، سعود بن فهيد بن دلهم آل فهيد الهاجري ، سعود بن محمد بن سبعان الميزاني المطيري ، سعود بن ناصر بن ردة الروقي العتيبي ، سعيد بن عبدالله بن سعيد اليابس القحطاني ، سلطان بن فهد بن محمد الشريمي ، سليمان بن بطاح بن سويد الرفيعيالمالكي ، ضاري بن عبدالكريم بن صالح الجار الله القويعي ، طارق إبراهيم بن علي بن حسن المنجحي ، طلال بن سليمان بن سالم الضيوفي العطوي ، عادل بن أحمد بن محمد علي حريري ، عبدالرحمن بن حمود بن حجي الفريجي الرويلي ، عبدالرحمن بن خالد بن نابش آل مغرم الغامدي ، عبدالرحمن بن عبدالعليم بن عبيد الله الرايقي ، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عواد ، عبدالرحمن بن عثمان بن برغش البرغش ، عبدالرحمن بن عقيل بن محمد الربيعة ، عبدالرحمن بن علي بن عودة الرويحل البلوي ، عبدالرحمن بن فواز بن مقبل الغضوري العنزي ، عبدالعزيز بن حميدان بن علي الفقير العنزي ، عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم السديس ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيزالربيش ، عبدالعزيز بن غنام بن رشيد الجويخاني الظفيري ، عبداللطيف بن فهد بن إبراهيم الحايك ، عبداللطيف بن مشعان بن بسام الأسلمي الشمري ، عبدالله بن إبراهيم بن عيد الربعيين العمراني ، عبدالله بن أحمد بن علي العماري القرني ، عبدالله بن حسين بن مخريد الحربي ، عبدالله بن سعد بن معاضب الكويكبي الرويلي ، عبدلله بن سلمان بن حسن المالكي ، عبدالله بن سليمان بن عيد الاريني الحويطي ، عبدالله بن صالح بن إبراهيم الصقعبي ، عبدالله بن صالح بن صالح آل فلتان الشمراني ، عبدالله بن صالح بن مصدر تمان المنهالي ، عمر بن مقبل بن صقر البلعاسي الرويلي ، عبدالله بن علي بن عوض الشلاحي المطيري ، عبدالله بن عوض بن منديل المقبلي الزهراني ، عبدالله بن فهد بن عبدالله السلامة ، عبدالله بن محمد بن أحمد عقيلي ، عبدالله بن محمد بن دبيان الأحمدي الحربي ، عبدالله بن مشاري بن فلاح المكحيلي السبيعي ، عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله بن معجل السبيعي ، عبدالمحسن بن عبدالله بن محسن المحياني ، عبدالمحسن بن عبدالله بن مسعد الغضوري العنزي ، عبدالهادي بن عطيوي بن سماح الفليحاني الشراري ، عدوان بن عبدالله بن محمد الشيباني العتيبي ، علي بن أحمد بن مهدي العبدالعال ، علي بن صمخ بن مرحجي الأشجعي العنزي ، علي بن عواض بن محمد الأحمري ، عنان بن جمال بن إبراهيم عناني ، فارس بن عطية بن منيف الحسني الحربي ، فايز بن عويضة بن صالح الوحبشي البلوي ، فائز بن عايض بن مقبل السعيدي ، فائز بن مسيفر بن عبدالله العصيمي العتيبي ، فرحان بن محمد بن فرحان القحطاني ، فهد بن عبدالله بن رجاء الغرابي الحربي ، فهد بن علي بن راجح آل عامر ، فهد عيسى بن مسعود بن كليب النوري العمري ، فواز بن خلف بن محمد البريك الدوسري ، فوزي بن سمير بن شطط الثنيان الشمري ، فيصل بن سالم بن عيد الوابصي البلوي ، فيصل بن صالح بن مهجع الطويلعي العنزي ، فيصل بن محمد بن سرحان هزازي ، فيصل بن نايف بن حسن راجحي ، قابوس بن ناحي بن أحمد المصعبي ، قاسم بن دخيل بن علي الفرهود ، قصي فارس بن عطية بن منيف الحصني الحربي ، كمال بن محمد بن دبش فرج ، ماجد بن عبدالله بن جويدر الوبيري الشمري ، ماجد بن غلاب بن عنيزكان الحيسوني الحربي ، مبارك بن سعيد ابن عوض آل الجابر القحطاني ، مبارك بن عبدالهادي بن سعد آل مهدي الدوسري ، متروك بن سعد بن متروك الرمالي الشمري ، متعب بن خليف بن سالم الرمالي ، محسن بن زايد بن محسن العمري الحربي ، محمد بن إبراهيم بن محمد القحرة آل الهندي ، محمد بن خالد بن ريح الصميني السبيعي ، محمد بن صالح بن حسين البرطي ، محمد بن عبدالله بن صالح بوشلف ، محمد بن عبدالوهاب بن يحي عسيري ، محمد بن علي بن محمد الشردان ، محمد بن علي بن هادي السلوم اليامي ، محمد بن محيميد بن يحي الخمعلي العنزي ، محمد بن مشبب بن عوضة مزوم الشهراني ، محمد بن مشعل بن سفر الرحيمي المطيري ، محمد فهد بن جهز بن حامد الحارثي الشريف ، محمود بن موسى بن علي الفيفي ، مخلد بن سعود بن عايض الدعجاني ، مشعل بن عيسى بن مذكر العضيلة المطيري ، مصلح بن سعود بن طالع الحجاحى الهذلي ، معتز بن ياسر بن عبدالسلام علمي ، معجب بن مسفر بن عوض آل عجب القحطاني ، مقرن بن بندر بن عوض الله التمالي ، مهدي بن صالح بن أحمد السعيد ، مهدي بن علي بن فهد آل عيفان القحطاني ، نايف بن علي بن موسى الحسني الزهراني ، نايف بن محمد بن فيحان القريحي الرويلي ، نواف بن إبراهيم بن سعد المغينيم ، سلمان بن فهد بن محمد الخامسي القحطاني ، وائل بن صالح بن سعد العضيلة المطيري ، يحي بن عبده بن عبدالله عكور حمدي ، يحي بن صادق بن محمد العمري ، يوسف بن أحمد بن عبدالله الشيخ ، ابتهال بنت سليمان بن محمد المقاطعة العنزي ، أبرار بنت صالح بن سعد العساف ، أرين بنت صالح بن إبراهيم القريشي التميمي ، أشواق بنت مفلح بن معيض آل عامر القحطاني ، أشواق بنت ناصر بن أحمد مسرحي ، أمل بنت حمد بن عوض آل البويح القحطاني ، أمينة بنت صالح بن رويعي الهنولي العطوي ، احلام بنت الحسين بن علي عسيري ، أسماء بنت صالح بن عبدالله الدواس ، بتول بنت سعيد بن علي آل سوار اليامي ، بخيتة بنت صالح بن حسن آل عبدالله عون الصيعري ، بدور بنت صالح بن محمد الأريني الحويطي ، تالين وحيد بن حسين بن محمد الأمير ، تهاني بنت عيد بن عبيد المعلوي ، جميلة بنت شقير بن نامي الشيباني العتيبي ، ربيعة بنت رويلي بن عودة العطوي ، رقية بنت هاني بن حسين الحافظ ، رند بنت وليد بن صالح الصنيدح ، زينب بنت محمد بن مهدي الحبيل ، سامية بنت تركي بن رابح السحيمي ، سارة بنت عبدالرحمن بن يوسف الحبيلي ، سالمة بنت جابر بن امجباب العزي ، سامية بنت علي بن يحي مهناء ، سماهر بنت حسين بن يوسف ، سامية بنت هذآل بن نواف الشمري ، صالحة بنت سعيد بن محمد آل شميلة الغامدي ، ضحى بنت علي بن حسن معشي ، طوعة بنت أحمد بن عمر السبيعي ، عائشة بنت محمد بن عمر عولقي ، عائشة بنت محمد بن سلمان معلمي غزواني ، عبير بنت عبدي بن الحيف الزلع العطوي ، عزيزة بنت حسن بن محمد غيري ، عفاف بنت راضي بن صالح الفرحان ، غيداء بنت ناصر بن محمد الحربي ، فاطمة بنت فايز بن صالح آل شعيب الشهري ، فاطمة بنت محمد بن محمد الصبياني ، فاطمة بنت يوسف بن إبراهيم الحمدي ، ليلى بنت حسن بن دكام حكمي ، مروة بنت عبدالله بن أحمد المعلم ، مريم بنت علي بن محمد علواني ، مشاعل مساعد بن محمد بن مسحل الشيباني العتيبي ، مضاوي بنت سعود بن سعد الغبيتي الدوسري ، منيرة بنت عبدالله بن عمر المعيقل ، مها بنت حمد بن عبدالله الهدل ، نادية بنت فهد بن إبراهيم النودلي ، نجود بنت كريم بن فراس الوبيري الشمري ، نورة بنت أحمد بن عبدالله الفهمي الزهراني ، نورة بنت باني بن سعد المسعري الدوسري ، نورة بنت سعود بن سالم النجيم ، نورة بنت عيسى بن علي الشهراني ، هدى بنت مفرح بن عبدالله آل عوير القحطاني ، هيفاء بنت صالح بن زايد السهلي الحربي ، وريف فائز بن مسيفر بن عبدالله العصيمي العتيبي ، وسمية بنت سعود بن سعد الدوسري ، وسن بنت محمد بن عبدالعزيز الحجاجي ، وفاء بنت إبراهيم بن محمد الهيجاني ، ونس بنت حسن بن عاجمي الطاهر ، عواطف بنت محمد بن أحمد نجار .