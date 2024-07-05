المرتضى في احتفال بالفن المسيحي في طرابلس: علينا كمسلمين ومسيحيين حفظ موروثنا الفني المقدس

نظمت لجنة الفنون ومركز العزم الثقافي - احتفالية بالفن المسيحي، في بيت الفن في الميناء، ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمّد وسام المرتضى. تمثّلت الاحتفالية بمعرض للأيقونات تحت عنوان "كتابة الايقونة تقبّل للنور الإلهي".

واشار المرتضى الى ان "لا يحدثُ إلا مرة في التاريخ ان تتنازلَ الأشكالُ والألوان عن الريشة فتمتهنَ الكتابة خارج أبجدية الحروف وداخلَ القداسة الساكنة في العيون والأيدي والقلوب.. إنها المسيحيَّةُ التي تخاطب البشرية عبر قديسيها وأوليائها وترسلهم عبر الأجيال علاماتَ أزمنةٍ لا تَعاقُبَ فيها إلا للغةِ المحبة المتمرّدة على أزمنة الشرّ المتعاقبة".

وأوضح أن "الأيقونة ديانَةٌ في ريشةٍ اتَّقدت ايمانًا فارتقت عبر القديسين والقديسات المزروعينَ بعنايةِ الابتهال في قطعة قماش فحوّلتهم إلى رسائلَ صمودٍ من صلاةٍ وطقوس هي الردودُ الحاسمةُ على الطاغوت الذي لن ينال من اللاهوت والناسوت. انه الطاغوت المتمثلُ اليوم في أحقاد الصهيونية التلمودية التي تعيثُ تدميرًا وتهجيرًا وتكفيرًا في فلسطين المؤمنة والمحتسبة، فلسطين التي احتضن ترابُها المباركُ السيد المسيح عليه السلام وحيث أسرى الله بنبيّه الأكرم، هذه الأرضُ التي تعلّمُ العالم بأسره اليوم أن 360 كلم مربّعًا عصيٌّ على أعتى قوة تدميرية في العالم، هذه الأرضُ التي تتغلبُ فيها خيمةُ النازح الغزّاوي على أقوى دبابة في العالم، هذه الأرضُ التي ورثت من المقاوم الأوّل السيّد المسيح عيسى بن مريم كيف تنتصر عين الحقّ على مخرز الشرّ وكيف يتغلب الصليب، على ما يؤمن اخوتنا المسيحيون، على الموت والشياطين".

واضاف المرتضى، "الأيقونة هي أكبَرُ علامةِ مقاومة. تخيلوا كيف انَّ صورةً مكرَّسَةً تقاوم جيشًا جرارًا، تخيلوا كيف أنَّ ركعةً وسجدةً هما أقوى من المسيّرة والطائرة الحربية ونحن مدعوون مسلمون ومسيحيون في الجنوب الأبيّ وفي فلسطين المحتلة للحفاظ على موروثنا الفني المقدس وعلى لقائنا الرسولي والرسالي حتى انتصار الكلمة على اللكمة وغلبةِ الحق على اعداء الانسانية".