شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. جامعة القصيم تعلن مواعيد التقديم للبكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات القبول

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم، للعام الجامعي 1446هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 / 1 / 1446هـ حتى يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ ، حيث تستقبل العمادة طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.وأوضحت العمادة أن التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم سيكون متاحًا للراغبين في التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.كما أعلنت أن الجدول الزمني التفصيلي لأعمال القبول، واشتراطات القبول والتخصصات المطروحة يمكن الاطلاع عليها عبر الدليل الإرشادي للقبول من هنا.وأكدت العمادة أن التقديم إلكتروني فقط عن طريق موقع الجامعة من هنا، وليس هناك أي أفضلية لأسبقية التقديم، وستكون الأفضلية للنسب الأعلى وفق ترتيب الرغبات المدخلة من الطالب.