شكرا لقرائتكم ولي العهد يستقبل عضو الحزب الديمقراطي عن نيوجيرسي بمجلس الشيوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، عضو الحزب الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كوري بوكر والوفد المرافق له.

علاقات الصداقة الثنائية

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني وعدد من المسؤولين.