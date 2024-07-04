شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينقل مريض جوًا إلى مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عملية إخلاء جوي لنقل مريض من محافظة الحناكية إلى مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.وتمّت العملية باستخدام طائرة الإسعاف الجوي التابعة للهيئة، حيث تمكن الفريق الطبي المتخصص من نقل المريض بسرعة وكفاءة عالية، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة له خلال الرحلة لضمان سلامته ووصوله إلى وجهته بسلام.تأتي هذه العملية كجزء من المبادرات التي تنفذها الهيئة لتحسين سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة وتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى في مختلف أنحاء المملكة.وأكدت الهيئة على حرصها الدائم على تعزيز سلامة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وذلك من خلال خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الطارئة وتلبية احتياجات المرضى على أكمل وجه.